In Italia 30.810 nuovi casi Covid e 142 morti, tasso di positività al 9% (Di lunedì 27 dicembre 2021) AGI - Sono 30.810 (a fronte dei 24.883 precedenti) i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore; in aumento anche i tamponi, 343.968 oggi contro i 217.052 di ieri, per cui il tasso di positività scende al 9,0% (dall'11,5%). Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, i morti nelle ultime 24 ore sono stati 142 (ieri 81), per un totale di 136.753 da inizio pandemia. I ricoveri ordinari salgono a 9.723 (+503 rispetto a ieri), i pazienti in terapia inetensiva diventano 1.126 (+37), con 100 ingressi del giorno (ieri erano stati 85). La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 5.065; a seguire Piemonte (4.611), Emilia Romagna (3.482), Lazio (2.933) e Toscana (2.843). Il numero totale ... Leggi su agi (Di lunedì 27 dicembre 2021) AGI - Sono 30.810 (a fronte dei 24.883 precedenti) iregistrati innelle ultime 24 ore; in aumento anche i tamponi, 343.968 oggi contro i 217.052 di ieri, per cui ildiscende al 9,0% (dall'11,5%). Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, inelle ultime 24 ore sono stati 142 (ieri 81), per un totale di 136.753 da inizio pandemia. I ricoveri ordinari salgono a 9.723 (+503 rispetto a ieri), i pazienti in terapia inetensiva diventano 1.126 (+37), con 100 ingressi del giorno (ieri erano stati 85). La regione con il maggior numero diè la Lombardia con 5.065; a seguire Piemonte (4.611), Emilia Romagna (3.482), Lazio (2.933) e Toscana (2.843). Il numero totale ...

