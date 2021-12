In che modo il cinema e la tv di Jean-Marc Vallée erano speciali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Brutte notizie da Hollywood: Jean-Marc Vallée è morto. Il regista regista canadese è deceduto domenica 26 dicembre nella sua abitazione fuori da Quebec City, per cause che ancora non sono state rese note dalla famiglia. Nato a Montreal nel 1963, Jean-Marc Vallée è stato un cineasta che sembrava aver abbracciato una visione di cinema di qualità, rispetto alla quantità, regalando al pubblico film preziosi come Dallas Buyers Club, e non solo. Nathan Ross, suo socio con cui aveva fondato la casa di produzione Crazyrose, ha dichiarato: «Jean-Marc sosteneva la creatività, l’autenticità e lo sperimentare cose diverse. Era un vero artista e una persona generosa, amorevole. Chiunque lavorasse con lui non poteva fare a meno di vedere il talento ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Brutte notizie da Hollywood:è morto. Il regista regista canadese è deceduto domenica 26 dicembre nella sua abitazione fuori da Quebec City, per cause che ancora non sono state rese note dalla famiglia. Nato a Montreal nel 1963,è stato un cineasta che sembrava aver abbracciato una visione didi qualità, rispetto alla quantità, regalando al pubblico film preziosi come Dallas Buyers Club, e non solo. Nathan Ross, suo socio con cui aveva fondato la casa di produzione Crazyrose, ha dichiarato: «sosteneva la creatività, l’autenticità e lo sperimentare cose diverse. Era un vero artista e una persona generosa, amorevole. Chiunque lavorasse con lui non poteva fare a meno di vedere il talento ...

Ultime Notizie dalla rete : che modo L'altra faccia del Natale: il 33% dei regali riciclati finisce in vendita online Il riciclo dei regali (riutilizzo, per dirlo in termini più positivi) non è un certo una novità del Natale 2021 . Quello che è cambiato, nelle festività appena concluse, è il modo in cui avviene. Secondo un'elaborazione del Codacons, più o meno un quarto dei doni natalizi finisce riciclato, e in Italia si segnala una ...

Emirati Arabi Uniti: addio alla censura nei film internazionali ma potranno vederli solo gli over... ... che d'ora in poi, sembra, potrebbero entrare nei cinema e dare impulso, pur in modo indiretto, ad un'apertura verso occidente ma soprattutto verso maggiori diritti per determinate categorie di ...

Yusuf/Cat Stevens: «Le mie canzoni senza tempo. I nostri ideali? Mai traditi. È la politica che ha fallito» Corriere della Sera Cinema: addio a Jean-Marc Vallee, regista di "Dallas Buyers Club" La morte nella sua casa a Quebec City, in Canada. Aveva vinto un Emmy per aver diretto la serie di successo della HBO “Big Little Lies” ...

la "Rassegna" completa La questione giustizia - abbiamo scritto su Agenzia Radicale - riassume in modo emblematico tutto il senso della crisi che il nostro Paese vive… può essere definita la radiografia più evidente, ma ...

