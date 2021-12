Impossibile votare nella primavera 2022. Colle, bomba che ribalta i giochi (Di martedì 28 dicembre 2021) Niente elezioni nella primavera del 2022. Una vera e propria bomba politica che ridisegna completamente tutti gli scenari scritti e ipotizzati finora, anche da leader di partito e parlamentari, e che si intreccia direttamente con l'imminente partita per l'elezione del... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 dicembre 2021) Niente elezionidel. Una vera e propriapolitica che ridisegna completamente tutti gli scenari scritti e ipotizzati finora, anche da leader di partito e parlamentari, e che si intreccia direttamente con l'imminente partita per l'elezione del... Segui su affaritaliani.it

Advertising

zazoomblog : Tecnicamente impossibile. Quirinale il cavillo che stravolge la corsa al Quirinale: perché non si può votare in pri… - 73737eeu : @brrr20lola Anche io vorrei ma è impossibile farlo in questo televoto qui l'unica che rischia(salvando eva) è feder… - 73737eeu : @alicejuvelove NOOO è impossibile non bisogna votare assolutamente eva così rischia federica basciano ha tanti fan non sottovalutatelo - Lorenzo83497205 : RT @ElisaComandato1: @turututiti Ragazzi mi disp ma è impossibile eliminare Miriana e adesso nn ne posso più d tutte le inquadrature su Bia… - ElisaComandato1 : @turututiti Ragazzi mi disp ma è impossibile eliminare Miriana e adesso nn ne posso più d tutte le inquadrature su… -