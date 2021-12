Impossibile (tecnicamente) votare nella primavera 2022 Su Affari la bomba che sconvolge i giochi per il Quirinale (Di martedì 28 dicembre 2021) Niente elezioni nella primavera del 2022. Una vera e propria bomba politica che ridisegna completamente tutti gli scenari scritti e ipotizzati finora, anche da leader di partito e parlamentari, e che si intreccia direttamente con l'imminente partita per l'elezione del... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 dicembre 2021) Niente elezionidel. Una vera e propriapolitica che ridisegna completamente tutti gli scenari scritti e ipotizzati finora, anche da leader di partito e parlamentari, e che si intreccia direttamente con l'imminente partita per l'elezione del... Segui sutaliani.it

Advertising

dello__98 : Impossibile dai. Saremo gia andati su altro, anche perché secondo me manco lo vogliono vendere. Sarebbe una specie… - RobertoGiuffre : @AnticoBollitore @ChanceGardiner Naa non si può fare, è tecnicamente impossibile. Lo è sempre stato. - Eddie77C : @marcopalears Credo giuridicamente sia impossibile. Forse tecnicamente non si può definire vaccino ma farmaco e non… - nanoassassino : @jacopo_iacoboni Questo parlamento non ha una maggioranza politica per cui è tecnicamente impossibile trovare un pd… - CateniAndrea : @MarcoEhlardo Fare peggio di Conte è tecnicamente impossibile -