Immigrazione, sbarchi raddoppiati rispetto al 2020. Uno su quattro arriva dalla Tunisia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Al termine del secondo semestre del 2021, i dati del Ministero dell'Interno relativi agli sbarchi sulle coste italiane confermano il trend di crescita praticamente raddoppiato rispetto all'anno precedente. Dal 1 gennaio al 27 dicembre 2021 sono 66.432 i migranti che hanno attraversato la rotta centrale del Mediterraneo, riuscendo a raggiungere le coste dell'Italia meridionale e L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Immigrazione sbarchi L' Europa sorda non sente l' allarme rosso ...rispetto allo scorso anno e cinque volte e mezzo in riferimento al 2019 calcolando solo gli sbarchi. In tempi di quarta ondata, con record di contagi, affrontare da soli un'immigrazione fuori ...

Sbarchi migranti raddoppiati, tra gennaio - dicembre 2021, sono stati 64.632 ...forniti giornalmente dal Ministero degli Interni in collaborazione con il dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione: a oggi, cioè al 24 dicembre 2021, si registrano ben 64.632 sbarchi di ...

Immigrazione, sbarchi raddoppiati rispetto al 2020. Uno su quattro arriva dalla Tunisia Inews24 Immigrazione, sbarchi raddoppiati rispetto al 2020. Uno su quattro arriva dalla Tunisia Alla fine dell'anno i dati Viminale registrano un raddoppiamento dei migranti sbarcati nel nostro Paese rispetto al 2020.

L'Europa sorda non sente l'allarme rosso Sacrosanta la pietà per i migranti inghiottiti dal mare e comprensibile l'appello del Papa all'accoglienza sotto Natale, ma le ondate di arrivi sulle nostre coste dimostrano che la situazione è fuori ...

