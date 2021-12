Il virus soffoca il turismo di Natale Confcommercio | ' Un anno disastroso'

(Di lunedì 27 dicembre 2021) L'in corso si chiuderà con dati disastrosi per ilitaliano con almeno 60 milioni di arrivi e 120 milioni di presenze che mancherall'appello rispetto al 2019 e 13 milioni in meno di ...

Advertising

iltirreno : La Maremma verso le feste: le previsioni dei titolari delle strutture ricettive -

Ultime Notizie dalla rete : virus soffoca

Il Tirreno

L'anno in corso si chiuderà con dati disastrosi per il turismo italiano con almeno 60 milioni di arrivi e 120 milioni di presenze che mancheranno all'appello rispetto al 2019 e 13 milioni in meno di ...Mistero dei dati con le prime sequenze delcancellati a Wuhan 24 Giugno 2021 Ue contro chiusura Apple Daily. Legge sicurezza Cinalibertà di stampa 23 Giugno 2021 Hong Kong. Apple Daily,...Mistero dei dati con le prime sequenze del virus cancellati a Wuhan 24 Giugno 2021 Ue contro chiusura Apple Daily. Legge sicurezza Cina soffoca libertà di stampa 23 Giugno 2021 Hong Kong. Apple Daily, ...Mistero dei dati con le prime sequenze del virus cancellati a Wuhan 24 Giugno 2021 Ue contro chiusura Apple Daily. Legge sicurezza Cina soffoca libertà di stampa 23 Giugno 2021 Hong Kong. Apple Daily, ...