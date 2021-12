Il test per sapere quanti anni ha davvero il tuo corpo (Di lunedì 27 dicembre 2021) quanti anni ha il tuo corpo? La risposta più logica è che abbia la tua stessa età anagrafica, eppure non è sempre così. È impossibile cambiare la data sul proprio certificato di nascita o sulla carta d'identità e anche se volessimo negarla resterebbe sempre la stessa, ma è altrettanto certa l’esistenza di abitudini e comportamenti in grado di influenzare il nostro stato fisico e di farci sentire più vecchi o giovani di quanto in effetti siamo. Gli esperti sostengono che, oltre all’età biologica, ne esiste una fitness e, a differenza della prima, può essere cambiata. Il concetto di età fitness è stato originariamente introdotto nel 2006 dal norvegese Ulrik Wisløff, Ph.D., professore di fisiologia dell'esercizio fisico e dello sport, che ha sviluppato un algoritmo utile a scoprire quanti anni ha ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 27 dicembre 2021)ha il tuo? La risposta più logica è che abbia la tua stessa età anagrafica, eppure non è sempre così. È impossibile cambiare la data sul proprio certificato di nascita o sulla carta d'identità e anche se volessimo negarla resterebbe sempre la stessa, ma è altrettanto certa l’esistenza di abitudini e comportamenti in grado di influenzare il nostro stato fisico e di farci sentire più vecchi o giovani di quanto in effetti siamo. Gli esperti sostengono che, oltre all’età biologica, ne esiste una fitness e, a differenza della prima, può essere cambiata. Il concetto di età fitness è stato originariamente introdotto nel 2006 dal norvegese Ulrik Wisløff, Ph.D., professore di fisiologia dell'esercizio fisico e dello sport, che ha sviluppato un algoritmo utile a scoprireha ...

