Il Tar della Campania ripristina i diritti della Cooperativa sociale “La Solidarietà” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del Consorzio Sale della Terra, relativo alla sentenza del TAR Campania. “La Sentenza della Sezione sesta del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania è del 23 novembre 2021 ed è chiarissima: annullato – e annullati ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e/o ad esso consequenziali – l’Avviso pubblico con il quale il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito B1, nonché Dirigente Settore Servizi al Cittadino del Comune di Benevento, Dott. Alessandro Verdicchio, in data 3 Febbraio 2021, ha indetto una selezione per la presentazione di domande per l’iscrizione al servizio Centro sociale Polifunzionale per le persone disabili di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del Consorzio SaleTerra, relativo alla sentenza del TAR. “La SentenzaSezione sesta del Tribunale Amministrativo Regionaleè del 23 novembre 2021 ed è chiarissima: annullato – e annullati ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e/o ad esso consequenziali – l’Avviso pubblico con il quale il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito B1, nonché Dirigente Settore Servizi al Cittadino del Comune di Benevento, Dott. Alessandro Verdicchio, in data 3 Febbraio 2021, ha indetto una selezione per la presentazione di domande per l’iscrizione al servizio CentroPolifunzionale per le persone disabili di ...

