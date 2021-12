Il suicidio di Burzi e il paradosso del sistema giudiziario italiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si è tolto la vita la sera della vigilia di Natale con un colpo di pistola alla testa, Angelo Burzi, 73 anni, ex assessore e consigliere regionale del Piemonte, storico esponente di Forza Italia. Il tempo di lasciare alcune lettere alla moglie, alle figlie e ad alcuni amici, per provare a esprimere le ragioni di un malessere non più sostenibile. Poi il colpo di pistola. Il corpo senza vita è stato ritrovato la mattina di Natale nella sua casa in piazza Castello a Torino. Appena dieci giorni prima, il 14 dicembre, Burzi era stato condannato dalla Corte d’appello di Torino a tre anni di reclusione con l’accusa di peculato nel cosiddetto processo “Rimborsopoli”, legato a presunte irregolarità nell’utilizzo dei fondi destinati ai gruppi consiliari regionali. Con lui, tra gli altri, era stato condannato anche l’ex governatore della Regione, Roberto Cota (un ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si è tolto la vita la sera della vigilia di Natale con un colpo di pistola alla testa, Angelo, 73 anni, ex assessore e consigliere regionale del Piemonte, storico esponente di Forza Italia. Il tempo di lasciare alcune lettere alla moglie, alle figlie e ad alcuni amici, per provare a esprimere le ragioni di un malessere non più sostenibile. Poi il colpo di pistola. Il corpo senza vita è stato ritrovato la mattina di Natale nella sua casa in piazza Castello a Torino. Appena dieci giorni prima, il 14 dicembre,era stato condannato dalla Corte d’appello di Torino a tre anni di reclusione con l’accusa di peculato nel cosiddetto processo “Rimborsopoli”, legato a presunte irregolarità nell’utilizzo dei fondi destinati ai gruppi consiliari regionali. Con lui, tra gli altri, era stato condannato anche l’ex governatore della Regione, Roberto Cota (un ...

