Il sindaco di Buccinasco ha deciso che i tamponi potranno farli solo i residenti

(Di lunedì 27 dicembre 2021) AGI - Ildi, Rino Pruitì, mette un argine al fenomeno della migrazione per un tampone che si sta sviluppando in Lombardia in questi giorni di corsa sfrenata al test. "Vista la situazione di disagio degli ultimi giorni - spiega il primo cittadino del Comune vicino a Milano - con code e attese lunghissime e sentiti farmacisti, infermieri e volontari, abbiamodi riservare dal primo di gennaio il servizio dirapidi esclusivamente a chi risiede a. Negli ultimi giorni in tutto il territorio la situazione è diventata insostenibile e crediamo sia giusto anche limitare gli spostamenti tra Comuni migliorando la gestione delle code in farmacia". Il dieci per cento arriva da Milano "Le persone che vengono a tamponarsi nella nostra farmacia comunale - dice all'AGI ...

Una scelta "a malincuore ma di buon senso" per fermare le migrazioni per il test nel Milanese. Il primo cittadino Rino Pruitì attacca le istituzioni per la cattiva gestione del contact tracing ...
Per una migliore gestione delle code e delle attese in farmacia, l'Amministrazione comunale ha deciso di riservare ai soli cittadini residenti a Buccinasco il servizio di tamponi rapidi in via Marzabo ...