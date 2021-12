Il silenzio di Matteo Renzi? Il sospetto-Quirinale che terrorizza il Pd: cosa può accadere prima del 4 gennaio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si racconta in Transatlantico che nei capannelli prenatalizi, il ministro della cultura Dario Franceschini si sia rivolto ai numerosi interlocutori con un invito che per lui è anche un auspicio: ‘Mi raccomando, tutti tranne Mario Draghi'. Invito che trova orecchie disponibili all'ascolto nei tanti peones dem che leggono il nome del Presidente del Consiglio come un'avvisaglia di un mesto ritorno a casa, ovvero di elezioni anticipate. Tra i detrattori di Draghi, anche la composita area sinistra che fa riferimento al ministro Andrea Orlando e la piccola componente di Leu: non perdonano all'ex governatore della Bce di aver detronizzato Giuseppe Conte e di ‘tenere in sequestro' la politica. Musica completamente diversa al Nazareno, dove da giorni gira un altro allarme ed un altro auspicio: tutti tranne Silvio Berlusconi. Il segretario del Pd, dopo aver dovuto fare marcia indietro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si racconta in Transatlantico che nei capannelli prenatalizi, il ministro della cultura Dario Franceschini si sia rivolto ai numerosi interlocutori con un invito che per lui è anche un auspicio: ‘Mi raccomando, tutti tranne Mario Draghi'. Invito che trova orecchie disponibili all'ascolto nei tanti peones dem che leggono il nome del Presidente del Consiglio come un'avvisaglia di un mesto ritorno a casa, ovvero di elezioni anticipate. Tra i detrattori di Draghi, anche la composita area sinistra che fa riferimento al ministro Andrea Orlando e la piccola componente di Leu: non perdonano all'ex governatore della Bce di aver detronizzato Giuseppe Conte e di ‘tenere in sequestro' la politica. Musica completamente diversa al Nazareno, dove da giorni gira un altro allarme ed un altro auspicio: tutti tranne Silvio Berlusconi. Il segretario del Pd, dopo aver dovuto fare marcia indietro ...

