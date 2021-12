Il presidente della Polonia mette il veto sulla legge che spegneva la tv dell' opposizione

Advertising

chetempochefa : 'Ascolta Babbo. Te la butto lì… non ti andrebbe di fare il presidente della Repubblica? No, perché qui stiamo scler… - Tg3web : È morto a 90 anni in Sudafrica Desmond Tutu, il vescovo anglicano simbolo con Nelson Mandela della lotta contro l'a… - giomalago : Cavaliere di Gran Croce della Repubblica:un grande onore essere insignito della massima onorificenza del @Quirinale… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: La profezia di #Bossi: “#Casini andrà al #Quirinale”. L’avvertimento a #Draghi e lo sgambetto della sinistra #lega #27dicembr… - GigiAdinolfi : @gladiatoremassi E ci sarebbe chi vuole la ministra dell’ingiustizia Cartabia presidente della Repubblica ragazzi… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente della

Fanpage.it

Dobbiamo recuperare un po' di energie che ci sono mancate in termini di lucidità e nei momenti cruciali: abbiamo sprecato già due jolly, non possiamo sprecarne altri - ha detto il...... resterà nella storia come metaforanostra società di consumatori e si adatta a tutti i ... tra scienziati gonfi di ego, politici sociopatici (ildegli Stati Uniti è una donna, ...Da Natale all’Epifania con la Pro Loco ritorna Spaccafrancavilla, il concorso per le famiglie, il presepe in piazza Dante e una straordinaria opera nel Palazzo Orsini Il presepe è protagonista dei pro ...Il nuovo luogo della corsa e tutti gli eventi collaterali equestri, e non solo, che si svolgeranno a partire dal 9 aprile sono stati presentati questa mattina in sala Pegaso dal presidente Eugenio ...