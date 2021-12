Il pigiama di Victoria Beckham è il relax chic che ci serve durante le feste (Di lunedì 27 dicembre 2021) Voglia di relax? Niente paura ci pensa Victoria Beckham con il suo pigiama ultra chic, perché restare in casa con stile si può e per la posh spice si deve! Un look trasversale, che dalle linee homewear ha preso il largo e passando da modelli prettamente indoor si è arrivati all’outdoor, il pigiama glamour che va sfoggiato, non nascosto, esaltato, non coperto. Vi raccomandiamo... Il look natalizio di David Beckham con il maglione dedicato alla moglie Victoria Sul suo profilo Instagram Victoria Beckham, stupenda nel suo pigiama, ci regala proprio una prospettiva di questo tipo, perfettamente in tendenza con la moda inverno 2021. L’ex Spice ... Leggi su diredonna (Di lunedì 27 dicembre 2021) Voglia di? Niente paura ci pensacon il suoultra, perché restare in casa con stile si può e per la posh spice si deve! Un look trasversale, che dalle linee homewear ha preso il largo e passando da modelli prettamente indoor si è arrivati all’outdoor, ilglamour che va sfoggiato, non nascosto, esaltato, non coperto. Vi raccomandiamo... Il look natalizio di Davidcon il maglione dedicato alla moglieSul suo profilo Instagram, stupenda nel suo, ci regala proprio una prospettiva di questo tipo, perfettamente in tendenza con la moda inverno 2021. L’ex Spice ...

