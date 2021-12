(Di lunedì 27 dicembre 2021) Molto più che un modello da esibire in camera da letto, ma un vero e proprio sleep dress che può essere sfoggiato anche outdoor. Basta seguire delle regole base come la scelta dei tessuti e il taglio, che deve essere rigorosamente dalla linea maschile. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

zazoomblog : Il pigiama di Victoria Beckham è il relax chic che ci serve durante le feste - #pigiama #Victoria #Beckham #relax - infoitcultura : Il pigiama di Victoria Beckham è il relax chic che ci serve durante le feste - Luanaisme_ : Ho iniziato a riempire il carrello di Shein con l’intenzione di prendere solo il pigiama simile a quello di victori… - andreastoolbox : Pigiama Inverno 2021: il look di Victoria Beckham per le Feste - manidaneonato : il pigiama xs e mi sta grande, @ il segreto di victoria delle taglie normali quando? -

Ultime Notizie dalla rete : pigiama Victoria

DireDonna

Related Story Il(chic) diBeckham per le Feste Davanti a un meraviglioso abete decorato di rosso e oro, la famiglia Beckham ha sfoggiato un sorriso smagliante ed elegantissimo. ...... dopo la ripresa della routine quotidiana, un momento di relax lo meritiamo tutte, dunque perché non indossare unispirandoci al look impeccabilmente posh diBeckham? "Ile ...Il pigiama di Victoria Beckham è il relax chic che ci serve durante le feste: perfetto sia un camera da letto che da sfoggiare outdoor.Insieme alle (Spice) girls, ha scritto la storia della moda all'insegna di look galattici impossibili da dimenticare. Le zeppe, gli abitini cortissimi (come il famoso little Gucci dress che lei stessa ...