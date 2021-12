Il piano di Figliuolo contro Omicron | «Screening nelle scuole e terze dosi per tutti»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : piano Figliuolo

Unper fermare l'avanzata della variante Omicron 'a base' di screening nelle scuole e di una ... È questo l'obiettivo del generale Francesco Paolo, il commissario all'emergenza Covid che ...È questo ildel generale Francesco Paolodi fronte all'impennata della curva epidemiologica registrata nell'ultima settimana. "Aumentare il numero di persone vaccinate - spiega il ...Roberto Battiston, professore di Fisica all'Università di Trento, in un'intervista a La Repubblica, ha parlato della variante Omicron. The post Lotta contro Omicron, “lockdown per i non vaccinati anch ...Il commissario straordinario per il contrasto del Covid anticipa gli accordi con il ministero della Difesa per il rientro in classe dopo le vacanze natalizie ...