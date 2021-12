Il piano di Figliuolo contro la variante Omicron: “Terza dose per tutti e screening nelle scuole” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo l’aumento dei contagi delle ultime settimane, il generale Francesco Paolo Figliuolo ha deciso di spingere con le terze dosi e gli screening nelle scuole: “Siamo pronti a vaccinare tutti i cittadini che lo vorranno e ad avviare lo screening nella scuole. Ora più che mai dobbiamo ricordarci che il vaccino è l’unico sistema per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo l’aumento dei contagi delle ultime settimane, il generale Francesco Paoloha deciso di spingere con le terze dosi e gli: “Siamo pronti a vaccinarei cittadini che lo vorranno e ad avviare lonella. Ora più che mai dobbiamo ricordarci che il vaccino è l’unico sistema per L'articolo proviene da Inews.it.

