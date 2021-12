Il PC made in Italy: il viaggio nella fabbrica di SiComputer, l'atelier italiano dell'informatica (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nel pieno della Romagna e a venti minuti dal mare c'è il più grande produttore di personal computer italiano che realizza alcune decine di migliaia di macchine all'anno, in crescita, con un catalogo che spazia dai mini-PC fino alle workstation e ai server. Ecco il nostro reportage dallo stabilimento produttivo dell'azienda.... Leggi su dday (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nel pienoa Romagna e a venti minuti dal mare c'è il più grande produttore di personal computerche realizza alcune decine di migliaia di macchine all'anno, in crescita, con un catalogo che spazia dai mini-PC fino alle workstation e ai server. Ecco il nostro reportage dallo stabilimento produttivo'azienda....

Advertising

virginiaraggi : Le aziende italiane devono molto al “Made in Italy”. L’Italia ha ricevuto un altro importante riconoscimento: la 'c… - lapoelkann_ : Complimenti a Bottega Veneta per la sua ultima iniziativa “Bottega for Bottegas” Mette a disposizione gratuitament… - FoodInsider : How burrata cheese is made in Puglia, Italy ???? - janebusiness7 : RT @italiagioielli: #Gioielli da Sogno Made in Italy Migliaia di Recensioni 5 ?????????? ?? - janebusiness7 : RT @janebusiness7: #Gioielli da Sogno Made in Italy Migliaia di Recensioni 5 ?????????? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : made Italy La Compagnia dell'Anello made in Italy L'avventura di Nicolas Gentile e della sua Compagnia dell'Anello di tolkeniania memoria " ma rigorosamente made in Italy " durante il mese di agosto è rimbalzata un po' ovunque dai social ai telegiornali, destando curiosità e simpatia. Questa combriccola di appassionati infatti, durante i sette giorni di ...

Il PC made in Italy: il viaggio nella fabbrica di SiComputer, l'atelier italiano dell'informatica E così abbiamo fatto, scoprendo una realtà che sarebbe già interessante raccontare in generale ma che ci piace ancora di più come esempio di buon "made in Italy" tecnologico. Evidentemente, grazie a ...

Il PC made in Italy: il viaggio nella fabbrica di SiComputer, l'atelier italiano dell'informatica DDay.it La Compagnia dell’Anello made in Italy Dalla Terra Di Mezzo all’Abruzzo: un’avventura indimenticabile per rivivere, rigorosamente in cosplay, la magia della trilogia di Peter Jackson ...

Made in Italy, vino: il Chianti debutta in Colombia Ha debuttato a Medellin, in Colombia, ma farà tappa in gran parte dell’America Latina il nuovo spin off della Chianti Academy, il fiore all’occhiello del Consorzio che promuove nel mondo la conoscenza ...

L'avventura di Nicolas Gentile e della sua Compagnia dell'Anello di tolkeniania memoria " ma rigorosamentein" durante il mese di agosto è rimbalzata un po' ovunque dai social ai telegiornali, destando curiosità e simpatia. Questa combriccola di appassionati infatti, durante i sette giorni di ...E così abbiamo fatto, scoprendo una realtà che sarebbe già interessante raccontare in generale ma che ci piace ancora di più come esempio di buon "in" tecnologico. Evidentemente, grazie a ...Dalla Terra Di Mezzo all’Abruzzo: un’avventura indimenticabile per rivivere, rigorosamente in cosplay, la magia della trilogia di Peter Jackson ...Ha debuttato a Medellin, in Colombia, ma farà tappa in gran parte dell’America Latina il nuovo spin off della Chianti Academy, il fiore all’occhiello del Consorzio che promuove nel mondo la conoscenza ...