Il PC made in Italy: il viaggio nella fabbrica di SiComputer, l'atelier italiano dell'informatica

Nel pieno della Romagna e a venti minuti dal mare c'è il più grande produttore di personal computer italiano che realizza alcune decine di migliaia di macchine all'anno, in crescita, con un catalogo che spazia dai mini-PC fino alle workstation e ai server. Ecco il nostro reportage dallo stabilimento produttivo dell'azienda....

Ultime Notizie dalla rete : made Italy A Rovereto il primo robot umanoide cognitivo "made in Italy" RoBee ", il primo robot umanoide cognitivo " made in Italy " pensato per supportare gli operatori nei lavori più usuranti e ripetitivi in ambito industriale e sanitario, trova casa in Polo Meccatronica. Alto 1.70 metri per 70 chili di peso , il ...

Bisceglie: 'Avvistamenti (non) è un festival' Da oggi Si prosegue alle 19 con la proiezione dei lavori "Made in Italy" di Rossella Piccinno ("Interramento del mio sogno di sposa"), Anna Marziano ("Al largo") e Michele Sambin ("Non cosa ma come") seguite ...

Paratici e Conte. Così il made in Italy ha già conquistato gli Spurs TUTTO mercato WEB Il PC made in Italy: il viaggio nella fabbrica di SiComputer, l'atelier italiano dell'informatica Nel pieno della Romagna e a venti minuti dal mare c'è il più grande produttore di personal computer italiano che realizza alcune decine di migliaia di macchine all'anno, in crescita, con un catalogo c ...

Bisceglie: “Avvistamenti (non) è un festival” Da oggi Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Il cinema sperimentale nel suo complesso rapporto con le arti, partendo dalla produzione di Michele Sambin, pioniere della videoarte che da mezzo ...

