“Il patriota di destra? Esiste solo nei film di Mel Gibson” La Meloni fa impazzire i lettori “partigiani” di Travaglio

Advertising

SecolodItalia1 : “Il patriota di destra? Esiste solo nei film di Mel Gibson”. La Meloni fa impazzire i lettori “partigiani” di Trava… - TheTASCAtt : RT @Michele02828265: Se @GiorgiaMeloni fosse una patriota sarebbe la prima a dire con onore che la DESTRA non ha candidati presentabili pe… - ventoc : RT @GiorgiaMeloni: Ci lasciava 32 anni fa Giorgio Almirante. Politico e Patriota d'altri tempi stimato da amici e avversari. Amore per l’It… - AristarcoScann1 : RT @Michele02828265: Se @GiorgiaMeloni fosse una patriota sarebbe la prima a dire con onore che la DESTRA non ha candidati presentabili pe… - Ilsaggiopetty : RT @Michele02828265: Se @GiorgiaMeloni fosse una patriota sarebbe la prima a dire con onore che la DESTRA non ha candidati presentabili pe… -

Ultime Notizie dalla rete : patriota destra

Primaonline

... forse il partito di centromeno convinto sull'appoggio da dare a Berlusconi. Mossa tattica ... cosa intenda Giorgia Meloni quando afferma che per il Quirinale ci vuole un "". Mentre si ...... che in questo senso non è esattamente il "" che le occorre per stabilire la sua egemonia sullaitaliana. E chi può escludere che lo stesso Cavaliere, una volta capito di non avere i ...Io, ha detto e lasciato intendere il presidente di Fratelli d’Italia, sono e voglio essere in grado di indicare, e sostenere, il prossimo candidato al Quirinale. Senza scampo. In un momento in cui da ...Lottare per l’egemonia delle idee. Ma dove lo troviamo il Patriota che Giorgia Meloni ha giustamente invocato per il Quirinale? Non mi sembra di vederlo, almeno tra i cento cand ...