Il passeggero della Costa Concordia che verrà risarcito con 92mila euro per il naufragio

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ernesto Carusotti era uno dei passeggeriquando la notte del 13 gennaio 2012 la nave si inclinò a largo dell’Isola del Giglio. Una sentenzaSezione I Civile del Tribunale di Genova ha accolto in pieno le tesi del Codacons, che lo difendeva, riconoscendo le responsabilità diCrociere e il danno da stress post-traumatico subito dal naufrago a causa dell’incidente, condannando l’azienda a risarcirlo con circa 92.700, di cui 77mila per i danni patrimoniali e non subìti a causa del, e 15.700di spese legali. Ilper il“La responsabilità che interessa ...

... uno dei passeggeriConcordia che la notte del 13 gennaio 2012 fu coinvolto nel tragico ... che difendeva il, riconoscendo le responsabilità di Costa Crociere e il danno da stress post -......Ffp2 è previsto dal decreto a bordo degli aeromobili - in sostanza a partire dal momento in cui si fa il check in - e i controlli sono a cura delle compagnie aeree e che nessunè ...Il Tribunale di Genova ha stabilito che uno dei passeggeri della Costa Concordia, che nel 2012 si arenava e poi naufragava all'isola del Giglio, dovrà essere risarcito ...La Costa Crociere dovrà risarcire con circa 92.700 euro un naufrago della Costa Concordia. Lo ha deciso il Tribunale di Genova che ha riconosciuto il danno patrimoniale e non ...