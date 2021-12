Il nostro? Un sito da ascoltare: su liberoquotidiano.it migliaia di contenuti in versione audio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Avete mai pensato alla possibilità di sentire Libero? Di ascoltare un giornale? Strano ma vero. E soprattutto ora è possibile. Stiamo parlando del regalo di Natale a tutti i nostri lettori digitali: sul sito www.liberoquotidiano.it sarà possibile fruire di migliaia di contenuti inversione audio. Il tutto gratuitamente, un servizio in più a costo zero. Una piccola -grande novità che renderà felici tutti gli appassionati di Podcast e dintorni: da oggi è possibile "leggere" gli articoli delle nostre firme e della nostra redazione online "usando le orecchie". Mentre state camminando, sbrigando le faccende di casa, cucinando, correndo o qualsiasi altro tipo di gerundio: insomma, l'informazione è sempre più vicina a te e sempre più semplice da raggiungere. E stiamo parlando ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Avete mai pensato alla possibilità di sentire Libero? Diun giornale? Strano ma vero. E soprattutto ora è possibile. Stiamo parlando del regalo di Natale a tutti i nostri lettori digitali: sulwww..it sarà possibile fruire didiin. Il tutto gratuitamente, un servizio in più a costo zero. Una piccola -grande novità che renderà felici tutti gli appassionati di Podcast e dintorni: da oggi è possibile "leggere" gli articoli delle nostre firme e della nostra redazione online "usando le orecchie". Mentre state camminando, sbrigando le faccende di casa, cucinando, correndo o qualsiasi altro tipo di gerundio: insomma, l'informazione è sempre più vicina a te e sempre più semplice da raggiungere. E stiamo parlando ...

