Il Newcastle guarda in casa Real Madrid: nel mirino un centrocampista (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Newcastle insiste per Isco: il fantasista spagnolo potrebbe lasciare il Real Madrid durante il mercato di gennaio Il Newcastle torna alla carica in vista della sessione invernale di calciomercato. Il club inglese avrebbe nuovamente sondato il terreno per Isco, attualmente fuori dai piani tecnici di Carlo Ancelotti. Come riportato da AS, i 6 milioni di euro percepiti dal fantasista spagnolo non rappresenterebbero un problema per la nuova proprietà emira. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilinsiste per Isco: il fantasista spagnolo potrebbe lasciare ildurante il mercato di gennaio Iltorna alla carica in vista della sessione invernale di calciomercato. Il club inglese avrebbe nuovamente sondato il terreno per Isco, attualmente fuori dai piani tecnici di Carlo Ancelotti. Come riportato da AS, i 6 milioni di euro percepiti dal fantasista spagnolo non rappresenterebbero un problema per la nuova proprietà emira. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Il #Newcastle guarda in casa #RealMadrid: nel mirino un centrocampista - sportli26181512 : Newcastle, per la difesa si guarda in casa del Tottenham: Secondo la stampa inglese il Newcastle starebbe pensando… - dangiuntolee : @Rioda_dr @audelss @kiingg____ @fran_rkid @DomPepeLiberato Guarda ti dirò, Lozano temo che 25 possa darteli solo un… - _UntilTheEnd___ : @kulusecsi Quando però mandava in porta i giocatori avversari nei quarti di finale di champions eravamo tutti d’acc… -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle guarda Juve, via Arthur. Nodo Ramsey, poi Zakaria ...suo entourage si è subito attivato per trovare una sistemazione ideale all'ex Barcellona che guarda ... mentre sull'ex Arsenal si può sperare nel Newcastle. Solo dopo aver ceduto, alla Continassa ...

Futuro segnato, lasciano il Milan C'è da fare i conti anche con la concorrenza importante della Premier League, con il Newcastle in prima fila. E' evidente che si guarda alle alternative: da Bremer, passando per Caldara e Sarr. Tanti ...

Il Newcastle guarda in casa Real Madrid: nel mirino un centrocampista Calcio News 24 From UK - Per Kamara il Newcastle è pronto a sbaragliare la concorrenza Come riporta Il Tempo, in mediana alla Roma piace anche Boubacar Kamara. Il contratto del classe ’99 con il club francese scadrà a giugno. Sul francese ci sono però diversi cl ...

Il Napoli guarda in Turchia per l'erede di Manolas, spuntano due nomi nuovi Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, per riempire questo buco che si è creato, sta studiando alcuni profili che giocano in Turchia. In particolare due: il primo - secondo quanto riporta ...

...suo entourage si è subito attivato per trovare una sistemazione ideale all'ex Barcellona che... mentre sull'ex Arsenal si può sperare nel. Solo dopo aver ceduto, alla Continassa ...C'è da fare i conti anche con la concorrenza importante della Premier League, con ilin prima fila. E' evidente che sialle alternative: da Bremer, passando per Caldara e Sarr. Tanti ...Come riporta Il Tempo, in mediana alla Roma piace anche Boubacar Kamara. Il contratto del classe ’99 con il club francese scadrà a giugno. Sul francese ci sono però diversi cl ...Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, per riempire questo buco che si è creato, sta studiando alcuni profili che giocano in Turchia. In particolare due: il primo - secondo quanto riporta ...