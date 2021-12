Il Natale non è finito | Ecco la preghiera da recitare durante l’Ottavario (Di lunedì 27 dicembre 2021) É di tale rilevanza, la festa della nascita del nostro Salvatore, che la Chiesa le dedica ben otto giorni, ovvero il cosiddetto Ottavario, per meditare, contemplare e pregare la venuta di Gesù fra di noi e soprattutto nei nostri cuori. Dunque, in risposta all’invito della liturgia, a vivere l’Ottavario di Natale, come occasione per rinnovarci L'articolo Il Natale non è finito Ecco la preghiera da recitare durante l’Ottavario proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 27 dicembre 2021) É di tale rilevanza, la festa della nascita del nostro Salvatore, che la Chiesa le dedica ben otto giorni, ovvero il cosiddetto Ottavario, per meditare, contemplare e pregare la venuta di Gesù fra di noi e soprattutto nei nostri cuori. Dunque, in risposta all’invito della liturgia, a viveredi, come occasione per rinnovarci L'articolo Ilnon èladaproviene da La Luce di Maria.

