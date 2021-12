Il Natale di Carolina Marconi | “Sto bene anche se un po’ acciaccata”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Perè stato undiverso dagli altri, per alcuni versi speciale, per altri difficile. L’ex gieffina è grata alla vita, è grata per gli amici che la circondando, per la famiglia che le è rimasta sempre accanto ogni giorno della sua lotta contro il cancro al seno. Connella foto scelta

Advertising

_rjardon : RT @velocevolo: Che vi ha portato Babbo Natale ??????? ??Carolina ???? - gevdime : RT @velocevolo: Che vi ha portato Babbo Natale ??????? ??Carolina ???? - bellalilli161 : RT @velocevolo: Che vi ha portato Babbo Natale ??????? ??Carolina ???? - matteoderoberto : RT @velocevolo: Che vi ha portato Babbo Natale ??????? ??Carolina ???? - Marilenapas : RT @fanpage: Carolina Marconi festeggia il #Natale:'Acciaccata ma attaccata alla vita' -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Carolina

Stramare,in collant: tutti gli occhi sono lì Per saperne di più, vai su Successivo SUCCESSIVONella città partenopea la bevanda si diffuse grazie a MariaD'Asburgo, figlia di Maria ... L'omaggio di Massimo Ranieri Alberto Angela conduce lo speciale di' Stanotte a Napoli ', ...Partita, per la cronaca, persa da Vieri e Adani, vinta da Cassano e Ventola. Vieri positivo ha trascorso il Natale da solo, Cassano sembra di no…. Vieri positivo, Cassano finisce in quarantena in buon ...Per Carolina Marconi è stato un Natale diverso dagli altri, per alcuni versi speciale, per altri difficile. L’ex gieffina è grata alla vita, è grata per gli amici che la circondando, per la famiglia c ...