Il Napoli ha chiesto Osimhen alla Nigeria per la sfida con la Juventus, la risposta! (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato la situazione relativa a Victor Osimhen e la sua partenza per la Coppa d’Africa. La partecipazione del numero 9 azzurro non è ancora certa, infatti dovrà sostenere l’ultima visita questo venerdì, se avrà esito positivo allora sarà libero di raggiungere il ritiro della Nigeria. Osimhen Napoli Nigeria Il Napoli, giocando d’anticipo, in base a quanto svelato dal quotidiano, avrebbe provato a chiedere una sorta di favore alla nazionale Nigeriana. Poter tenere Osimhen fino al 6 gennaio, data della sfida contro la Juventus. L’esordio in Coppa d’Africa è previsto per l’11 gennaio, contro l’Egitto, ma nonostante questo, a causa di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato la situazione relativa a Victore la sua partenza per la Coppa d’Africa. La partecipazione del numero 9 azzurro non è ancora certa, infatti dovrà sostenere l’ultima visita questo venerdì, se avrà esito positivo allora sarà libero di raggiungere il ritiro dellaIl, giocando d’anticipo, in base a quanto svelato dal quotidiano, avrebbe provato a chiedere una sorta di favorenazionalena. Poter tenerefino al 6 gennaio, data dellacontro la. L’esordio in Coppa d’Africa è previsto per l’11 gennaio, contro l’Egitto, ma nonostante questo, a causa di ...

