IL MATTINO – Napoli | arriva dal Chelsea il rinforzo in difesa | operazione alla Anguissa

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Malang Sarr è vicino al, il giocatore non trova spazio aled è pronto a cambiare squadra in prestito a gennaio. Secondo quanto riferisce Illa trattativa per Sarr è più che avviata e si potrebbe concludere in breve tempo, la società di Aurelio De Laurentiis è pronto ad accontentare Spalletti che ha bisogno di un difensore centrale. Va ricordato che al momento ci sono solo Juan Jesus e Rrahmani come centrali di, con Koulibaly che va in Coppa d’Africa e Manolas ceduto all’Olympiacos. Unva preso entro breve tempo per non correre rischi e Giuntoli ci sta lavorando per chiudere l’affare. Sarr al: le cifre dell’affare colSecondo quanto scrive Iloramai Malang Sarr delè ...