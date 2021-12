Il lutto in Corea del Nord e il giornalismo italiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Come far capire che il nostro giornalismo si basa sul sensazionalismo e poco più? Basta vedere come vengono riportate certe notizie. Vediamo i titoli di alcune testate: In Corea del Nord vietato ridere per 11 giorni, pena l’arresto. “Siamo in lutto per Kim Jong-il” Vietato per 11 giorni ridere, celebrare compleanni, bere alcol, e parlare a voce alta in pubblico in Corea del Nord: pena l’arresto. Ecco perché Corea del Nord, vietato bere e ridere per 11 giorni: il motivo Corea del Nord, “vietato ridere per 11 giorni”. Altrimenti Kim Jong-un ti ammazza: le “ragioni” della follia In Corea del Nord vietato ridere per 11 giorni Vietato ridere per 11 giorni in Corea del ... Leggi su butac (Di lunedì 27 dicembre 2021) Come far capire che il nostrosi basa sul sensazionalismo e poco più? Basta vedere come vengono riportate certe notizie. Vediamo i titoli di alcune testate: Indelvietato ridere per 11 giorni, pena l’arresto. “Siamo inper Kim Jong-il” Vietato per 11 giorni ridere, celebrare compleanni, bere alcol, e parlare a voce alta in pubblico indel: pena l’arresto. Ecco perchédel, vietato bere e ridere per 11 giorni: il motivodel, “vietato ridere per 11 giorni”. Altrimenti Kim Jong-un ti ammazza: le “ragioni” della follia Indelvietato ridere per 11 giorni Vietato ridere per 11 giorni indel ...

