Il lockdown per i non vaccinati è efficace: il caso Germania. Ecco come funziona (Di lunedì 27 dicembre 2021) Omicron non si ferma. In Europa l'ondata di infezioni va veloce e fa toccare e superare i 100mila casi giornalieri a paesi come Inghilterra e Francia. In Italia le regioni stanno tornando a sperimentare l'aggravarsi delle terapie intensive mentre per aumentare la copertura vaccinale si accorcia la distanza di somministrazione della terza dose di vaccino dalla seconda. Ci sono due paesi però in cui i casi sono in discesa. Sono l'Austria e la Germania, dove sono in vigore le disposizioni del "lockdown per i non vaccinati" annunciato da Vienna e Berlino dalla seconda metà di novembre. In Germania il numero giornaliero dei nuovi casi di Covid è infatti passato da quasi 74 mila a 10.100, un quinto rispetto all'inizio di dicembre, quando si attestavano a circa 50mila al giorno. Secondo il Robert Koch ...

