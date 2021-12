Il Genoa chiude il colpo in attacco | è fatta per il centravanti dell’ Atalanta!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Con l’arrivo di Boga alla corte di Gasperini si chiudono molte porte nell’bergamasco per vari tasselli della rosa nerazzurra e una di queste è sicuramente quella per Roberto Piccoli. Piccoli Atalanta Mercato L’attaccante classe 2001 chiuso dalle molteplici scelte inè pronto a trasferirsi in un’altra squadra, infatti è prontamente arrivata l’offerta da parte delche vuole cambiare molto in questo mercato invernale in cerca della salvezza, il giovane potrà in questo modo giocare molto di più e dimostrare il suo talento. Daniele Scrazzolo