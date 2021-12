Il cristianesimo sarà salvato dalle donne

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Alla guida della Federazione luterana mondiale è stata nominata una pastora: un ruolo simile non è ancora pensabile nella chiesa cattolica, costruita intorno a un modello clericale e maschile. Per evitare la catastrofe Roma deve ripensarsi. Leggi

Ilinsomma sta cambiando, d'altro canto l'ordinazione delle donne nelle chiese protestanti storiche ha preso il via più di cinquant'anni fa e in quella anglicana è in vigore da circa ...La fede nel Dio d'amore, che è alla base del nostro, e l'esempio di Gesù, che ha ... Nonpossibile dare molta visibilità a questo anniversario, data la situazione di incertezza, ...