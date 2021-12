Il Covid si accanisce con i tennisti | positivo anche il russo Andrey Rublev

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid accanisce

Gazzetta del Sud

Si allunga la lista dei tennisti risultati positivi al- 19 dopo il torneo - esibizione di Abu Dhabi, svoltosi dal 16 al 18 dicembre negli Emirati Arabi. Dopo lo spagnolo Rafael Nadal , la britannica Emma Raducanu , la svizzera Belinda Bencic , la ...... presidente del Sib - Confcommercio: " Ancora una volta ci sicontro il settore come ... Amoroso sottolinea dunque l'impegno di Confcommercio nel far rispettare le norme anti -e nel ...Dopo lo spagnolo Rafael Nadal, la britannica Emma Raducanu, la svizzera Belinda Bencic, la tunisina Ons Jabeur e il canadese Denis Shapovalov ...L’ordinanza di De Luca nei fatti vieta asporto e brindisi in strada esattamente come lo scorso anno. “Nonostante gli sforzi profusi – spiega La Stella – e l’impegno di tanti a collaborare sottoponendo ...