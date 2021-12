Il comune di Napoli mette in vendita lo stadio Maradona (Di lunedì 27 dicembre 2021) . Ecco la lista dei “gioielli” in vendita e non si tratta solo di case. Il comune di Napoli mette in vendita lo stadio Mardona con tanti altri impianti sportivi, il palazzo del Consiglio comunale di via Verdi, vila Cava a Marechiaro e altri 3997 cespiti. Eccola la lista spedita dal comune a Invimit – la società del Mef che si occupa di investimenti immobiliari – nella sostanza valorizzazione e dismissione laddove è possibile. Ben 4000 cespiti dai quali Invimit estrarrà quelli che ritiene più appetibili sul mercato italiano e soprattutto internazionale. Scrive il Mattino: “Ben 4000 cespiti dai quali Invimit estrarrà quelli che ritiene più appetibili sul mercato italiano e soprattutto internazionale. Ci potrebbe essere interesse dei grandi gruppi stranieri. La lista è ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 dicembre 2021) . Ecco la lista dei “gioielli” ine non si tratta solo di case. IldiinloMardona con tanti altri impianti sportivi, il palazzo del Consiglio comunale di via Verdi, vila Cava a Marechiaro e altri 3997 cespiti. Eccola la lista spedita dala Invimit – la società del Mef che si occupa di investimenti immobiliari – nella sostanza valorizzazione e dismissione laddove è possibile. Ben 4000 cespiti dai quali Invimit estrarrà quelli che ritiene più appetibili sul mercato italiano e soprattutto internazionale. Scrive il Mattino: “Ben 4000 cespiti dai quali Invimit estrarrà quelli che ritiene più appetibili sul mercato italiano e soprattutto internazionale. Ci potrebbe essere interesse dei grandi gruppi stranieri. La lista è ...

