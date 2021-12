Il Comune di Napoli mette in vendita dei beni immobiliari: c’è anche lo stadio Maradona! (Di lunedì 27 dicembre 2021) Una vera e propria sorpresa quella che arriva dal Comune di Napoli. Da Palazzo San Giacomo è stata infatti inviata una lista di beni in vendita a Invimit, la società del Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) che si occupa di investimenti immobiliari e della loro valorizzazione e/o dismissione. stadio Maradona in vendita: il Comune di Napoli lo inserisce nella lista inviata a Invimit La particolarità – riporta l’edizione odierna de Il Mattino – sta nel fatto che nella lista degli immobili da poter vendere ci sia anche lo stadio Diego Armando Maradona. Lo stadio – assieme a tanti impianti sportivi, il palazzo del Consiglio comunale di via Verdi, la villa Cava a Marechiaro e ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Una vera e propria sorpresa quella che arriva daldi. Da Palazzo San Giacomo è stata infatti inviata una lista diina Invimit, la società del Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) che si occupa di investimentie della loro valorizzazione e/o dismissione.Maradona in: ildilo inserisce nella lista inviata a Invimit La particolarità – riporta l’edizione odierna de Il Mattino – sta nel fatto che nella lista degli immobili da poter vendere ci sialoDiego Armando Maradona. Lo– assieme a tanti impianti sportivi, il palazzo del Consiglio comunale di via Verdi, la villa Cava a Marechiaro e ...

Napoli: lo stadio Maradona trai beni del Comune da vendere o valorizzare Nell'edizione odierna de IL Mattino si parla dell'intenzione del Comune di Napoli di valorizzare o dismettere alcuni beni della città. Tra questi c'è anche lo Stadio Diego Armando Maradona che insieme a tanti altri impianti sportivi e beni di diverso tipo è stato ...

