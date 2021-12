Il carabiniere che balla sul tavolo a Natale in spregio delle norme anti Covid | VIDEO (Di lunedì 27 dicembre 2021) Avrebbe dovuto essere tra i controllori che verificano che le normative anti-Covid vengano rispettate, invece era lui in prima persona a violarle. Un carabiniere, tradito da un VIDEO postato sui social, è stato ripreso mentre ballava su un tavolo insieme ad alcuni amici, tutti ammassati e senza mascherina, in un bar nel centro di Mistretta, vicino Messina. Il carabiniere che balla sul tavolo violando le norme anti Covid Le scene risalgono al giorno di Natale: il giovane militare era libero dal servizio, ma si è ritrovato nel bel mezzo di un assembramento di persone “spontaneo e non organizzato”, come afferma Vito Di Gregorio, papà del proprietario del bar del paese. ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Avrebbe dovuto essere tra i controllori che verificano che le normativevengano rispettate, invece era lui in prima persona a violarle. Un, tradito da unpostato sui social, è stato ripreso mentreva su uninsieme ad alcuni amici, tutti ammassati e senza mascherina, in un bar nel centro di Mistretta, vicino Messina. Ilchesulviolando leLe scene risalgono al giorno di: il giovane militare era libero dal servizio, ma si è ritrovato nel bel mezzo di un assembramento di persone “spontaneo e non organizzato”, come afferma Vito Di Gregorio, papà del proprietario del bar del paese. ...

