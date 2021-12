Il cappuccio e il video: il retroscena sul blitz nel castello della Regina (Di lunedì 27 dicembre 2021) Emergono retroscena spaventosi sul 19enne che lo scorso 25 dicembre è riuscito a intrufolarsi nel castello di Windsor Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Emergonospaventosi sul 19enne che lo scorso 25 dicembre è riuscito a intrufolarsi neldi Windsor

Advertising

Jankhler181 : Si fa in molte conferenze in presenza. Si cambia il “cappuccio” del microfono per ogni relatore, si vede nei primi… - Biagiothai : @Elewhatelse3 Questo sono sicuro che ha fatto dei video, sul nuovo ordine mondiale, sempre con cappuccio e la bocca… - 3dc8 : @faberskj ci avrei scommesso... io ultimo meeting, presentazione del nuovo membro del team , vedo che tutti sono in… - maiohosonno1 : @ToniaPeluso Sì ma effettivamente quando dovevano girare il video da postare sui social in occasioni del concerto a… - ElTrenza93 : Oggi ho collaudato un giaccone in piuma d'oca + cappuccio peloso che mio padre non porta più perchè troppo grande.… -