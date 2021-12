IL CANTANTE MASCHERATO | NOVITÀ E CONFERME IN GIURIA MILLY CARLUCCI CHIAMA MORGAN?

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Iltorna su Rai1 con la sua terza edizione da venerdì 11 febbraio 2022, come sempre in prima serata e conche per prima in Italia ha fiutato le potenzialità del format coreano prima che diventasse un fenomeno mondiale. Bruciata la concorrenza sul tempo, la conduttrice ha fatto assicurare alla Rai i diritti di Masked Singer. Il: più puntate e più maschere Lesono tante e alcune ve le abbiamo anticipate in esclusiva su BubinoBlog, a partire dal numero di puntate che saranno 6, una in più della scorsa edizione, e le maschere che come ci ha svelatosaranno 12, due in più. Sono già tre mesi che la produzione è al lavoro per ideare e realizzare le nuove maschere ...