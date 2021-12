Il calendario delle misure e dei divieti del Decreto Natale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Alcune misure e restrizioni sono già entrate in vigore a partire dal 25 dicembre, ma altre diventeranno effettive nel giro di pochi giorni o settimane. L’ultimo Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nel giorno dell’antivigilia di Natale è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, consentendo di stilare un vero e proprio calendario per le regole inserite nel dl festività redatto dal governo. Alcune termineranno solamente con la cessazione dello stato di emergenza (al momento prorogato fino al 31 marzo), altre vedranno la loro conclusione (ma potrebbero essere rinnovate o ritoccate in base all’andamento della curva epidemiologica, tra contagi e ricoveri in terapia intensiva, nel corso del prossimi mese) alla fine di gennaio. calendario regole dl festività, le misure in vigore nei ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Alcunee restrizioni sono già entrate in vigore a partire dal 25 dicembre, ma altre diventeranno effettive nel giro di pochi giorni o settimane. L’ultimoapprovato dal Consiglio dei Ministri nel giorno dell’antivigilia diè stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, consentendo di stilare un vero e proprioper le regole inserite nel dl festività redatto dal governo. Alcune termineranno solamente con la cessazione dello stato di emergenza (al momento prorogato fino al 31 marzo), altre vedranno la loro conclusione (ma potrebbero essere rinnovate o ritoccate in base all’andamento della curva epidemiologica, tra contagi e ricoveri in terapia intensiva, nel corso del prossimi mese) alla fine di gennaio.regole dl festività, lein vigore nei ...

