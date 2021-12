Il bollettino Covid di oggi 27 dicembre 2021 | gli ultimi dati su nuovi casi | decessi e ricoveri tabella

Advertising

Tg3web : I dati dell'ultimo bollettino epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità non lasciano dubbi: chi ha ricevuto… - marattin : La pressione causata dal Covid sui reparti ospedalieri, dal 1 ottobre 2020 ad oggi (fonte: Bollettino del Ministero… - anna30048679 : RT @Genjuro75: Quando dite 'i #Vaccinati non muoiono', state ammazzando la gente, quelli che ci credono e si comportano irresponsabilmente… - logudorolive : Bollettino Covid Sardegna 27 dicembre: 466 casi e nessun decesso - infoitinterno : Covid oggi Toscana, 2.843 contagi: bollettino 27 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid

Sky Tg24

... 24.330 Provincia di Foggia: 52.597 Provincia di Lecce: 35.977 Provincia di Taranto: 44.296 Residenti fuori regione: 1.224 Provincia in definizione: 564 Lascia un tuo commento Tags:...In tutta la Cina, domenica sono state segnalate un totale di 162 infezioni da- 19 trasmesse ...numero di casi segna il più alto numero di infezioni sintomatiche locali da quando il...BERNA – In Svizzera, nelle ultime 72 ore, sono stati registrati 36'261 nuovi contagi da coronavirus. Un dato – fa sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica – che fa salire a quota 1'263'365 i ca ...La variante Omicron è sempre più diffusa in Sicilia e Ruggero Razza ha annunciato due misure di contenimento in arrivo nell’isola per contrastare il covid-19.