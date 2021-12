Il 4 gennaio torna in piazza popolo viola:"Berlusconi Presidente no" (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Il popolo viola torna in piazza per dire no a Berlusconi al Colle: il Parlamento ha un'enorme responsabilità" . Lo annuncia sul suo blog Gianfranco Mascia, uno degli animatori del movimento che fu ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Ilinper dire no aal Colle: il Parlamento ha un'enorme responsabilità" . Lo annuncia sul suo blog Gianfranco Mascia, uno degli animatori del movimento che fu ...

Advertising

HuffPostItalia : A gennaio si torna in classe con FFP2 per studenti e professori - reppomanuno : Dimenticate Schettino. Qui dentro c’è una storia pazzesca. Torna ?@PabloTrincia? l’autore di Veleno. Con Romanzo di… - princigallomich : Scuola, Bianchi “Il 10 gennaio si torna in presenza” - LabValsusa : Torna visitabile il Presepe Meccanico di Chianocco Dopo i giorni di Natale sarà visitabile sabato 1° gennaio, domen… - sacarveralex : mio padre domani torna a lavoro quindi un peso in meno da sopportare MA la fidanzata rimane a casa per le ferie fino al 3 di gennaio???????????????? -