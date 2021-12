Il 2022 di Eros Ramazzotti | nuovo disco e tour

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Con un video pubblicato sui social, l'artista ha confermato che il prossimo anno pubblicherà il suo quindicesimo album in studio e tornerà innée

RamazzottiEros : 2022 | Finalmente torneremo insieme ??????. Buon Natale ??????????. Eros ???? #ErosRamazzotti #MerryChristmas… - RadioWebItalia : Il 2022 sarà l’anno di Eros Ramazzotti @RadioWebItalia - JustCur47869529 : RT @RamazzottiEros: 2022 | Finalmente torneremo insieme ??????. Buon Natale ??????????. Eros ???? #ErosRamazzotti #MerryChristmas #HappyNewYear #… - RadioDueLaghi : Il 2022 sarà l'anno del ritorno di Eros Ramazzotti, lo ha svelato lo stesso artista alla Vigilia di Natale con un v… - simoneferrigo : Il 2022 sarà l'anno di Eros Ramazzotti: nuovo disco e nuovo tour -

Ultime Notizie dalla rete : 2022 Eros

Il 2022 sarà l'anno del ritorno di Eros Ramazzotti. Lo ha svelato lo stesso artista alla Vigilia di Natale con un video pubblicato sui social. 'Finalmente torneremo insieme', ha scritto rompendo il silenzio. Alla Vigilia di Natale, Eros Ramazzotti ha svelato che nel 2022 pubblicherà il suo quindicesimo album in studio e tornerà a esibirsi dal vivo.