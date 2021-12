Icardi Juve, rapporti freddi con il Psg: Leonardo stoppa la trattativa (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sarebbe calato il gelo tra Leonardo e la dirigenza della Juventus per la trattativa che porterebbe Icardi in bianconero a gennaio Indiscrezione dalla Francia sulla trattativa tra la Juventus ed il PSG per Mauro Icardi: si sarebbero raffreddati i rapporti tra la dirigenza bianconera e quella dei parigini. Secondo quanto riportato dall’Equipe, il ds dei parigini avrebbe interrotto la trattativa per un disaccordo sulla formula del trasferimento. La Juventus chiederebbe un prestito secco o con diritto di riscatto, mentre Leonardo chiederebbe l’acquisto o l’obbligo di riscatto. La situazione al momento è in stallo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sarebbe calato il gelo trae la dirigenza dellantus per lache porterebbein bianconero a gennaio Indiscrezione dalla Francia sullatra lantus ed il PSG per Mauro: si sarebbero raffreddati itra la dirigenza bianconera e quella dei parigini. Secondo quanto riportato dall’Equipe, il ds dei parigini avrebbe interrotto laper un disaccordo sulla formula del trasferimento. Lantus chiederebbe un prestito secco o con diritto di riscatto, mentrechiederebbe l’acquisto o l’obbligo di riscatto. La situazione al momento è in stallo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

RaiSport : #Marotta: 'L'#Italia non è più l'el dorado del #calcio, ora è un campionato di transizione. Se un calciatore forte… - infoitsport : Juve, non solo Icardi e Scamacca: tutto sul centravanti - Profilo3Marco : RT @Inter3Tutto: Il #Calciomercato su twitter: la Juve ha preso Vlahovic, tratta Pogba e Icardi l'inter cerca prestiti dal Sassuolo la Roma… - JuventusUn : L'annuncio bomba: '#Icardi ha accettato di andare alla #Juve per...' LE CIFRE?? - fattoappelloso : RT @Inter3Tutto: Il #Calciomercato su twitter: la Juve ha preso Vlahovic, tratta Pogba e Icardi l'inter cerca prestiti dal Sassuolo la Roma… -