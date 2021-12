I tentacoli della cellula brasiliana di Al Qaeda arrivano anche in Europa

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Una curiosadell’organizzazione terroristica Al-è stata scoperta dalle autorità americane negli Stati Uniti. Dopo 20 anni dagli attentati dell’11 settembre a New York, e a 10 anni dall’eliminazione del leader Osama bin Laden, Al-continua ad espandersi nel mondo. Seguendo il principio del nuovo capo, Abi Mohamed Ayman al Zawahiri, l’organizzazione cerca la decentralizzazione e la copertura tramite molte imprese che raccolgono fondi per il finanziamento delle operazioni. E questa strategia li ha portati persino in Brasile, come racconta Formiche.net. La scorsa settimana, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha incluso nella lista di sanzionati tre persone e due imprese che operano in Brasile e sarebbero collegate ad Al-: Ahmad Al-Khatib, cittadino egiziano residente a Sao Paolo; Haytham Ahmad ...

Advertising

magicamirta : RT @chieselli: @DiegoFusaro Lo era anche l'anno scorso prima che i tentacoli della politica berlusconiana lo richiamassero all'ordine. Pro… - chieselli : @DiegoFusaro Lo era anche l'anno scorso prima che i tentacoli della politica berlusconiana lo richiamassero all'ord… - EmaPaladino : @LaLipperini 'ah vinello, ah re della mezza porzione, ah tempi già vissuti. la miseria ci riavvolge di nuovo tutti… - GuglielmiWilly : @HoaraBorselli Ovviamente. Sarà sempre tardi il giorno in cui il mondo capirà che al movimento femminista non frega… - GBussacchetti : 24 Dicembre 2021: TENTACOLI INVISIBILI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE La statua questione era commemorativa delle… -

Ultime Notizie dalla rete : tentacoli della

Il Mattino

... in quanto è dotata di dieci lunghissimia loro volta ramificati in altrettante sottilissime e prensili 'braccia', con i quali si aggrappa alle gorgonie rossespecie Paramuricea ...Sulle fogliedrosera ci sono deiche secernono una mucillagine lucente e vischiosa, che ha lo scopo di attirare gli insetti e, una volta che gli inavveduti animaletti volanti vi si ...A Natale la povertà pesa di più ed è in questi momenti di festa, per alcuni, e disagi per altri che la camorra apre i casting per reclutare i baby soldati della malavita. A ...Noi subacquei ci lasciamo affascinare dall’atmosfera natalizia anche quando ci immergiamo, cercando tra i rami delle gorgonie la stella gorgone ...