I due mariti che hanno ucciso le loro mogli malate di Alzheimer

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Due casi analoghi, non per modalità ma per effetto. Due storia parallele che arrivano da due luoghi distanti. Il primo ad Amelia (in Umbria, in provincia di Terni), il secondo a Casalbordino (in Abruzzo, in provincia di Chieti). In entrambi i casi il finale, purtroppo, è stato lo stesso con i dueche uccidono le rispettivedi. L’omicidio in terra umbra è avvenuto nel giorni di Natale, utilizzando un’arma da fuoco; quello in terra abruzzese, invece, è avvenuto qualche ora dopo a Santo Stefano, con il corpo gettato nelle acque gelide di un fiume.uccidonodi, due casi in poche ore La prima vicenda, come detto, risale al pomeriggio del giorno di Natale, quando Roberto Pacifici, un uomo di ottanta ...