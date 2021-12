Huawei, non solo smartphone. Debutta nelle quattro ruote con l’elettrica Aito M5 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mentre Apple ancora ne discute la fattibilità commerciale, la cinese Huawei, divenuta famosa nel nostro Paese per i suoi smartphone, si lancia ufficialmente nel mercato delle quattro ruote. E lo fa con la Aito M5, una suv a trazione 100% elettrica dotata di un range extender, ovvero di un motore termico (un quattro cilindri da 1.5 litri di cubatura) che, in caso di necessità, fa da generatore di corrente per ricaricare le batterie da 200 kWh – ricaricabili anche da una fonte di corrente esterna – che alimentano l’unità motrice. Aito? Altro non è che l’acronimo di “Adding Intelligence to Auto”, aggiungere intelligenza all’automobile. L’Aito M5, la cui commercializzazione è prevista per l’inizio del prossimo anno (per ora solo in Cina), ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mentre Apple ancora ne discute la fattibilità commerciale, la cinese, divenuta famosa nel nostro Paese per i suoi, si lancia ufficialmente nel mercato delle. E lo fa con laM5, una suv a trazione 100% elettrica dotata di un range extender, ovvero di un motore termico (uncilindri da 1.5 litri di cubatura) che, in caso di necessità, fa da generatore di corrente per ricaricare le batterie da 200 kWh – ricaricabili anche da una fonte di corrente esterna – che alimentano l’unità motrice.? Altro non è che l’acronimo di “Adding Intelligence to Auto”, aggiungere intelligenza all’automobile. L’M5, la cui commercializzazione è prevista per l’inizio del prossimo anno (per orain Cina), ...

Advertising

fattiamotore : Huawei, non solo smartphone. Debutta nelle quattro ruote con l’elettrica Aito M5 - loris_cndg : @statussquatter ...nell'ufficio RAI dopo aver realizzato che bisogna aggiungere il pulsante per non inimicarsi nean… - i97sunoo : aiuto devo cambiare emoji solo che ho un huawei p40 lite e non so come cambiarle - Luipez4 : @TuttoAndroid Come mai il mio @Huawei P30lite non ha ancora ricevuto la 11? Riceverò aggiornamenti o no? - AlfAnnunziata : @GuidoCrosetto Non Feltri jr ma un arnese inviso alla Fratellanza, la Costituzione, dice che l’Italia accetta limit… -