Harry Potter – il Torneo delle Case di Hogwarts da oggi al 30 dicembre su Sky e NOW in prima visione

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Daal 30va in onda su Sky e NOW, alle 20:10 e in- ildi, il quiz show in 4 puntate condotto da Helen Mirren. Daal 30, alle 20:10 e in, arriva su Sky Uno e NOW il quiz show- ildi, quattro puntate ad eliminazione diretta condotte da Helen Mirren, che vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionato Tournament of Houses. A impreziosire lo spettacolo i cameo degli ex studenti di...

Advertising

trash_italiano : Dal 6 gennaio maratona di Harry Potter su Italia 1 - SkyItalia : Vecchi ricordi condivisi. Nuovi ricordi creati. Vieni a celebrare la magia di Harry Potter 20th Anniversary:… - team_world : Ecco il trailer ufficiale di Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts ?? - viaggionelmondo : @asaplola mi ubriaco e se mi dice bene maratona di harry potter - lixhyunniee : io: ma non sono competitiva ma ti pare *QUIZ DIECI DOMANDE DIFFICILISSIME TE LO GIURO VERAMENTE IMPOSSIBILI SUL FIL… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Potter

Quando mancano solo quattro giorni all'attesissima reunion di, sono arrivate una serie di immagini ufficiali tratte dallo speciale Max Original intitolato20th Anniversary: Return to Hogwarts . Nelle foto vediamo alcuni degli storici ...Da oggi al 30 dicembre , alle 20:10 e in prima visione, arriva su Sky Uno e NOW il quiz show- il Torneo delle Case di Hogwarts , quattro puntate ad eliminazione diretta condotte da Helen Mirren, che vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionato Tournament of ...In occasione del ventesimo anniversario della saga, la sera di Capodanno, ci sarà la reunion del cast di Harry Potter. I fan non vedono l'ora che quel giorno arrivi e nell'attesa potranno godere della ...Da oggi al 30 dicembre va in onda su Sky e NOW, alle 20:10 e in prima visione, Harry Potter - il Torneo delle Case di Hogwarts, il quiz show in 4 puntate condotto da Helen Mirren. Da oggi al 30 dicemb ...