Harper Lee | il grande romanzo contemporaneo americano

Benvenuti nell'universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nel sud degli Stati Uniti alla scoperta di una grande scrittrice contemporanea. Parleremo di Alabama, razzismo, repressione e ribellione. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ad Harper Lee e alle sue opere. "Ha influenzato il carattere del nostro paese in meglio. È stato un dono per il mondo intero. Come modello di buona scrittura e sensibilità umana questo libro verrà letto e studiato per sempre" Queste le motivazioni per cui Harper Lee ha ricevuto nel 2007 la Medaglia presidenziale della libertà per il suo celebre romanzo cult "Il buio oltre la siepe". Pubblicato nel 1960, fu un successo senza precedenti che valse alla Lee il premio Pulitzer. Un'opera sensazionale che ha in se un perfetto connubio tra idealismo, realismo ed emozioni.

