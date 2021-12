Hamilton, clamorosa rivelazione: sono tutti spiazzati (Di lunedì 27 dicembre 2021) . Secondo molti l’inglese non ritornerà in Formula 1 nel 2022, lasciando così il Circus a 37 anni Il passaggio dal paradiso all’inferno è stato tanto improvviso quanto inaspettato per Lewis Hamilton. Prima dell’ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi era a un passo dall’ottavo titolo iridato, mentre subito L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) . Secondo molti l’inglese non ritornerà in Formula 1 nel 2022, lasciando così il Circus a 37 anni Il passaggio dal paradiso all’inferno è stato tanto improvviso quanto inaspettato per Lewis. Prima dell’ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi era a un passo dall’ottavo titolo iridato, mentre subito L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ineedlouis : RT @ohmyramsey: se masi non avesse cambiato le regole permettendo alla mercedes di scriversi il regolamento da soli dopo i test pirelli ill… - atlentus : RT @ohmyramsey: se masi non avesse cambiato le regole permettendo alla mercedes di scriversi il regolamento da soli dopo i test pirelli ill… - scullyddana : RT @ohmyramsey: se masi non avesse cambiato le regole permettendo alla mercedes di scriversi il regolamento da soli dopo i test pirelli ill… - ohmyramsey : se masi non avesse cambiato le regole permettendo alla mercedes di scriversi il regolamento da soli dopo i test pir… -