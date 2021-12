Halo Infinite: il grande ritorno di Master Chief offre una campagna magistrale su PC ed Xbox (Di lunedì 27 dicembre 2021) Negli anni la saga di Halo ha sempre rappresentato una delle punte di diamante dell’offerta Xbox, è cresciuta e si è evoluta insieme alla console di Microsoft, ed a distanza di venti anni possiamo tranquillamente dire che Halo è entrato di diritto nella storia dei videogames, portando gli FPS (sparatutto in prima persona) su console, e allo stesso tempo donando una storia avvincente per chi ha seguito Master Chief fin dal suo primo capitolo. Nell’ultimo capitolo, Halo Infinite, la storia prosegue li dove l’avevamo lasciata alla fine di Halo Wars 2, e segue ancora una volta i passi di John-117, protagonista indiscusso di una campagna scritta in maniera magistrale e che finalmente ci porterà ad esplorare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Negli anni la saga diha sempre rappresentato una delle punte di diamante dell’offerta, è cresciuta e si è evoluta insieme alla console di Microsoft, ed a distanza di venti anni possiamo tranquillamente dire cheè entrato di diritto nella storia dei videogames, portando gli FPS (sparatutto in prima persona) su console, e allo stesso tempo donando una storia avvincente per chi ha seguitofin dal suo primo capitolo. Nell’ultimo capitolo,, la storia prosegue li dove l’avevamo lasciata alla fine diWars 2, e segue ancora una volta i passi di John-117, protagonista indiscusso di unascritta in manierae che finalmente ci porterà ad esplorare ...

