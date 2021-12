Ha passato lì le festività natalizie | avete mai visto la casa di Alba Parietti a Courmayeur?

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Molto attiva su Instagram,ha mostrato ai follower i deliziosi scatti della suadidove hail Natale. Cosa c’è di meglio della montagna e della neve per godere appieno del Natale? Lo sa beneche in questi giorni si trova nella splendida località alpina di, meta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Baudrill_ : @astutill0 @matteomigoni Interessante la conversazione tra uno che ha passato le festività natalizie fissando il mu… - ddvrkface : RT @svccubvs: Come avete passato queste festività? IO UNA MERDA. - svccubvs : Come avete passato queste festività? IO UNA MERDA. - _sludgewave : Lamentini sulle festività, che la zia vi dice quello, che il cognato che vi fa quell'altro...ma vi vedo comunque fa… - CarolinSalemi : @aasya1603 La signora Romina forse pensa che Pier e Ariadna siano gli unici separati al mondo e si dimentica che a… -

Ultime Notizie dalla rete : passato festività

SoloGossip.it

un anno da quel giorno: oggi l 'Italia traina la campagna vaccinale a livello europeo e ... Dopo lenatalizie, ricorda, incontrerà i presidenti delle Regioni per mettere a punto il ...Ad oggi i viaggi che erano stati prenotati in queste settimane die di Capodanno non ... "Stiamo vedendo proprio un ritorno delle persone che insi organizzavano in autonomia il ...