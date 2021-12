Guillermo Del Toro: Il regista di Nightmare Alley non ha intenzione di sviluppare nuovi videogiochi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Guillermo Del Toro è recentemente tornato a parlare di Silent Hills e del fatto che non ha alcuna intenzione di sviluppare nuovi videogiochi in futuro a causa di quello che è accaduto con Konami. Guillermo del Toro, il regista di Nightmare Alley, ha recentemente rivelato che lo sviluppo di videogiochi non fa più per lui. Dopo la cancellazione di Silent Hills il celeberrimo regista è convinto che le persone coinvolte abbiano perso un'occasione unica e, proprio per questo motivo, non ha alcuna intenzione di tuffarsi in un nuovo progetto. Durante l'ultimo episodio del podcast Happy Sad Confused Del Toro, che tempo fa ha collaborato con ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021)Delè recentemente tornato a parlare di Silent Hills e del fatto che non ha alcunadiin futuro a causa di quello che è accaduto con Konami.del, ildi, ha recentemente rivelato che lo sviluppo dinon fa più per lui. Dopo la cancellazione di Silent Hills il celeberrimoè convinto che le persone coinvolte abbiano perso un'occasione unica e, proprio per questo motivo, non ha alcunadi tuffarsi in un nuovo progetto. Durante l'ultimo episodio del podcast Happy Sad Confused Del, che tempo fa ha collaborato con ...

